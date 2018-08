Zweitliga-Premierensieg für HSV - Magdeburg holt Punkt

Von Jonas Schmitt

Schneller, bequemer und einfacher soll in Zukunft auch in Ravensburg bezahlt werden: mit dem Handy. Per App möchten Banken das Smartphone in eine digitale Geldbörse verwandeln. Um zu bezahlen muss das Handy nur noch an das Kartenterminal gehalten werden und die Transaktion wird abgewickelt. Für Beträge unter 25 Euro ist nicht einmal eine Geheimzahl erforderlich.

Auch die VR Bank Ravensburg-Weingarten möchte ab Montag mit von der Partie sein.