Zweiter Luftfahrtgipfel in Hamburg

In den vergangenen Tagen und Wochen sind um Hüttlingen mehrere verendete Füchse und Waschbären von Jägern gefunden worden. Bei einem verendeten Fuchs wurde als Todesursache die Viruserkrankung Staupe von der Chemischen Landesuntersuchungsanstalt in Fellbach bestätigt. Die ortsansässigen Jäger gehen davon aus, dass auch die anderen verendeten Tiere an Staupe erkrankt waren.

Bei der Staupe handelt es sich um eine Viruserkrankung, die bei Hunden, Katzen, Mardern und Kleinbären vorkommt.