Zweijährige von Flasche aus Zug getroffen: Schwer verletzt

Von Schwäbische Zeitung

Passanten haben am Freitagmittag einen 34-jährigen Mann in einem Gebüsch nahe eines Discounter-Parkplatzes an der Ecke Marktplatz und Spittelstraße in Villingen-Schwenningen tot aufgefunden.

Neben dem auf dem Bauch liegenden Verstorbenen lag laut Angaben der Polizei eine Spritze, die auf vorangegangenen Drogenkonsum schließen lässt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Der 34-Jährige war der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt.