Zwei Wochen nach Unglück: Lawine verschüttet erneut Skifahrer in Lech

Zwei Wochen nach dem tödlichen Lawinenunglück von Lech (Vorarlberg) hat eine Lawine dort erneut einen Skifahrer verschüttet. Retter gruben sofort nach dem Opfer.

Ein 21-jähriger, in der Schweiz lebender Schifahrer fuhr laut Angaben der Polizei in Vorarlberg am Sonntag gegen 12 Uhr mit einer ungeführten Gruppe weiterer Wintersportler in Lech von der Steinmähder Bergstation in Richtung Rotschrofen.

35 Meter mitgerissen

Schon während der Talfahrt fuhr er offenbar alleine ins freie Gelände ein und querte einen steilen Hang unterhalb der Bergstation. Dabei löste er laut Polizeibericht ein Schneebrett aus und wurde rund 35 Meter mitgerissen und vollständig verschüttet.

Begleiter, die den Unfall von der Piste aus beobachtet hatten, begaben sich dann unverzüglich zur Unfallstelle und versuchten mit ihren Stöcken den Schifahrer zu finden.

Erst mit zwei Schaufeln von zufällig vorbeikommenden Passanten konnte die Gruppe den Verschütteten dann nach rund zwölf Minuten aus den Schneemassen befreien.

Tödliches Lawinenunglück

Er war bei Bewusstsein und wurde vom eintreffenden Team des Notarzthubschraubers Gallus 1 erstversorgt. Anschließend wurde der Verletzte mit einem Tau geborgen und zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Im Einsatz war unter anderem ein Rettungshubschrauber, die Bergrettung Lech und die Alpinpolizei.

Erst am 13. Januar war es in Lech zu einem tödlichen Lawinenunglück gekommen. Dabei wurden vier Skifahrer aus Oberschwaben verschüttet. Eine der Leichen konnte erst nach Tagen geborgen werden. Das Unglück hatte in der Region für große Anteilnahme gesorgt und auch eine Debatte um Skifahren bei hoher Lawinengefahr ins Rollen gebracht.

Mehr entdecken: Bergretter finden Leiche des vermissten Skifahrers

Mehr entdecken: So gefährlich war die Bergung der drei verschütteten Skifahrer in Lech

Mehr entdecken: Retter brechen Suche nach viertem vermissten Skifahrer in Lech vorerst ab