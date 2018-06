Zwei Tote nach Brand auf Baustelle am Flughafen von Shanghai

Bei einem Brand auf einer Baustelle am Flughafen von Shanghai sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und vier weitere verletzt worden. Das berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV. Demnach sei am Morgen bei Bauarbeiten am Terminal 1 des Flughafens Hongqiao ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer habe sich auf einer Fläche von weniger als 100 Quadratmetern ausgebreitet und sei mittlerweile gelöscht worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Mit mehr als 37 Millionen Passagieren pro Jahr ist der Flughafen im Südwesten der Stadt einer der größten in China.