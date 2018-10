Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln

Stell dir vor, du gehst auf Hochzeitsreise und verlierst die Speicherkarte deiner Digitalkamera – all die schönen Erinnerungen bleiben im Herzen, aber nicht in Bildern festgehalten: Beim Betrachten von Fotos in Erinnerungen schwelgen, sie Kindern und Enkeln zeigen? Fehlanzeige. Dieses Missgeschick ist wohl einem Paar aus dem Kreis Biberach unterlaufen (oder Angehörigen oder Freunden der beiden – ärgerlich ist es allemal).

Wer immer die MicroSD-Karte mit Hunderten von Fotos verloren hat, hat Glück – und die Chance, wieder an diese ...