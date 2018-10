Zwei Tote bei Polizeieinsatz – Mann greift mit Schere an

Bei einem Polizeieinsatz in der Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem wurden zwei Polizisten schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Nach Angaben der Ermittler hatte ein 25-Jähriger in einer Wohnung im Kirchheim an der Weinstraße die beiden Polizisten mit einer Schere angegriffen. Die Beamten hätten daraufhin auf den Angreifer geschossen und ihn tödlich verletzt.

Die 56-jährige Mutter des Mannes, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, sei ebenfalls gestorben. Ob sie auch von Schüssen getroffen wurde, war zunächst unklar. „Die Todesursache muss vor Ort noch eindeutig rechtsmedizinisch geklärt werden“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine 31-jährige Polizeibeamtin und ihr 56-jähriger Kollege seien von Stichen schwer verletzt worden.

Polizeibeamte sperren weiträumig den Tatort ab, an dem bei einem Polizeieinsatz zwei Menschen ums Leben gekommen sind. (Foto: dpa)

Zuvor hatte nach Darstellung der Ermittler die 56-jährige Frau die Polizei per Notruf alarmiert und gesagt, sie sei bei einem Streit von ihrem Sohn angegriffen worden. Er stünde unter Einfluss von Drogen und habe einen psychotischen Schub. Als die Polizisten gegen 8.30 Uhr in der Wohnung eintrafen, sei es zu dem Angriff gekommen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.

Kirchheim an der Weinstraße liegt nur wenige Kilometer nordwestlich der beiden Großstädte Ludwigshafen und Mannheim. Der beschauliche Weinort hat rund 1900 Einwohner.