Zwei russische Kampfjets auf Übungsflug kollidiert

Von Ariane Attrodt

In wohl jeder Kommune und Stadt sind die öffentlichen Altglas- und vor allem Papiercontainer mehr oder weniger oft gnadenlos überfüllt. Und manch einer, der seinen Müll nicht mehr unterbringt, nimmt ihn ungerne wieder mit nach Hause – und stellt ihn stattdessen neben den Containern ab. Ein Bild, das sich unter anderem auch in Senden, Neu-Ulm und Weißenhorn zeigt.

Auch die Bürger ärgert das: Einer von ihnen hat sich anonym in einem Brief an unsere Zeitung gewandt.