Zwei Polizisten in Florida erschossen - auch Schütze tot

Von Michael Pohl

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Stadtbibliothek nicht in das geplante Forum VS kommt. Der Technische Ausschuss hat am Dienstagabend die Beschlussaufhebung in die Wege geleitet – auch mangels Alternativen.

Die Stadtbibliothek Schwenningen hat ihre Zukunft nicht im Forum VS. Bis auf die Stadträte Bernd Lohmiller (SPD) und Helga Baur (Grüne) stimmten alle anderen Mitglieder des Technischen Ausschusses für die Aufhebung der Beschlüsse vom Mai 2017.