Zwei Milliarden Menschen ohne geschützte Trinkwasserquelle

Von Schwäbische Zeitung

Beim Schwimmen im Bodensee vor Immenstaad ist am Samstagnachmittag ein 77-Jähriger in Not geraten.

Der Mann erlitt gegen 15.30 Uhr im Bereich des Strandbads Immenstaad beim Schwimmen einen Kreislaufkollaps und ging unter. Das berichtet die Polizei. Zeugen bemerkten dies, sprangen sofort ins Wasser und brachten den Mann ans Ufer.

Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Schwimmer in einer Klinik in Friedrichshafen aufgenommen.