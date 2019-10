Zwei Menschen in Halle erschossen - Täter flüchtig

Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Mehrere bewaffnete Täter seien auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin. Die Täter seien mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben beziehungsweise sichere Orte aufzusuchen. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nähe einer Synagoge zugetragen haben. Der Bahnhof von Halle wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt.