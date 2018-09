Zwei Männer verbrennen in Autowrack

Von Deutsche Presse-Agentur

Der wegen eines heftigen Tornados in Kanada gestrandete baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist wieder zurück in der Heimat. Der Grünen-Politiker und seine Frau Gerlinde Kretschmann seien in Frankfurt gelandet und auf dem Weg nach Stuttgart, bestätigte ein Sprecher des Staatsministeriums am Samstag. Der 70-Jährige war noch in der Nacht von der kanadischen Hauptstadt Ottawa über London zurück nach Deutschland geflogen. Zuvor war er sechs Stunden lang am Flughafen in Ottawa gestrandet — wegen eines Tornados.