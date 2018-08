Zwei Mädchen im Rhein vermisst - Opfer aus dem Allgäu?

Zwei bei Worms im Rhein abgetriebene Kinder sind nach Einschätzung der Polizei höchstwahrscheinlich ertrunken. Die Retter stellten die Suche nach den beiden neun und dreizehn Jahre alten Mädchen in der Nacht ein.

Sie sind Angehörige einer afghanischen Flüchtlingsfamilie. Laut Allgemeiner Zeitung wollten vier Frauen und mehrere Kinder einen Nachmittag am Rhein verbringen. Eines der vermissten Mädchen soll aus dem Allgäu stammen. Eine der Frauen war demnach zu Besuch und hatte ihre Nichte mitgebracht, deren Eltern noch in Afghanistan sind.

Streifen hielten jedoch vorsorglich weiter Ausschau, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen.

Die beiden Kinder hatten am Freitag bei Worms-Rheindürkheim in dem Fluss gebadet. Dabei gerieten sie in einen Strudel und gingen unter. Polizei und Feuerwehr suchten mit einem Großaufgebot nach ihnen.