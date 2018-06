„Zwei Leben“: Wolfgang Schäuble im Porträt

Berlin (dpa) - Wolfgang Schäuble dachte an einen Einstieg ins Fernsehgeschäft, etwa als Moderator einer Talkshow. Im Frühjahr 2005 soll das gewesen sein, als der Kanzler der rot-grünen Koalition, Gerhard Schröder, Neuwahlen angekündigt hatte. Schäuble glaubte damals, politisch nichts mehr zu werden.

Den schwer vorstellbaren Gedanken einer TV-Karriere Schäubles macht der Journalist und Autor Hans Peter Schütz öffentlich, der das Wirken des Christdemokraten nach dem Attentat am 12. Oktober 1990 begleitet hat wie kein anderer seiner Zunft. Er ist zudem ein enger Freund der Familie.

Schütz war dabei, als ein geistig Verwirrter auf den CDU-Politiker schoss. Die drei Schüsse lähmten Schäuble vom dritten Brustwirbel abwärts und zwangen ihn für die zweite Hälfte seines Lebens in den Rollstuhl. Ihn und den Journalisten verbindet seither eine besondere Beziehung. Pünktlich zum 70. Geburtstag Schäubles am 18. September erscheint das Porträt „Wolfgang Schäuble - Zwei Leben“.

Darin schreibt Schütz äußerst respektvoll und voller Bewunderung über einen der „profiliertesten Figuren der Nachkriegsgeneration“. Bekannt ist Schäuble als Manager der deutschen Einheit, Unions-Fraktionschef im Bundestag, Parteivorsitzender, Innenminister. Nach seiner historischen Bundestagsrede im Juni 1991 wurde Berlin doch noch Regierungssitz. Seit 2009 ist Schäuble als Finanzminister Merkels wichtigster Verbündeter in der Eurokrise.

Schütz schildert den „Vorzeige-Europäer“, aber auch detailliert Schäubles Bruch mit Helmut Kohl und sein angespanntes Verhältnis zu Merkel. Ebenso die politischen Niederlagen des Mannes aus dem Badischen mit der „Saugosch“: seine Lüge in der CDU-Spendenaffäre sowie die vielen Macht- und Ränkespiele, um Schäuble als Regierenden Bürgermeister Berlins, Kanzler und Bundespräsidenten zu verhindern. Als Mensch ist er indes vielen - selbst engen politischen Weggefährten - unbekannt geblieben.

Schütz will das ändern. Schäuble äußert sich dabei schonungslos offen, ohne Selbstmitleid. Ehefrau Ingeborg und Bruder Thomas werden interviewt - zum protestantisch-preußischen Pflichtmenschen, der in der Schule ein Mathe-Genie war. Der immer der Beste sein wollte und dem es unheimlich schwer gefallen sei, „anderen zuzuhören, die nicht so gut waren“, wie sein Bruder sagt.

Nach Lektüre der mehr als 300 Seiten kommt man zu dem Schluss: Im Grunde unterscheiden sich die „beiden Wolfgangs“ - vor und nach dem Attentat - kaum voneinander. Schäuble spricht ohnehin stets nur von „Unfall“. Im Kern sei er seither eigentlich nicht viel unglücklicher. „Dem Rollstuhl kann man nicht entkommen.“ Er nennt sich Krüppel statt Behinderter. Der sportbegeisterte Querschnittsgelähmte will es auch bei der Beherrschung des Rollstuhls zur Meisterschaft bringen.

Schütz schildert eine Szene, als Schäuble beim Ausklinken des Rollstuhls am Treppenlift umkippt, hilflos auf dem Rücken vor dem Arbeitszimmer liegt und sich nicht wieder selbst aufrichten kann. „Ich hätte heulen können vor Wut“, wird Schäuble zitiert. Seine Frau Ingeborg räumt ein, dass er nach dem Attentat nicht gerade geduldiger geworden sei. Die Ungeduld sei die größte Veränderung seit jenem Oktober 1990. Und sie erklärt, warum ihr Mann ungern Stehempfänge besucht: „Sie sehen alles aus der Perspektive eines Kindes.“

Ingeborg Schäuble hat sich damit arrangiert, dass sich ihr Mann ein Leben ohne Politik nicht vorstellen kann. Er wird in dem Buch als Sisyphos moderner Politik beschrieben. Der griechische Held war glücklich, weil er sein bloßes Schaffen als Lebenskern akzeptieren konnte.

Kritik wird in den 23 Kapiteln kaum laut. Und wenn, dann allenfalls mit Blick auf Schäubles mangelnde Nachsicht oder dessen ausgeprägte Loyalität. „Dass bedingungslose Loyalität eine nahe Verwandte persönlicher Feigheit ist“, habe Schäuble nicht wahrhaben wollen, schreibt Schütz. So habe er allzu häufig gute Miene zum bösen Spiel gemacht und im entscheidenden Augenblick keinen Schlussstrich gezogen.

Viele haben von Schäuble das Bild eines verbitterten, launischen, oft auch zynischen Menschen - Schäuble der „Ab-Kanzler“. Beigetragen hat dazu die im Internet millionenfach angeklickte Szene, in der er seinen Sprecher auf einer Pressekonferenz vor versammelter Mannschaft abkanzelt. Für Schütz eine große Ausnahme - in einer Phase, in der sich Schäuble krank gefühlt habe. In jenem „lausigen Jahr“ 2010, in dem der Minister ernsthaft ans Aufgeben gedacht habe.

Nun will Schäuble 2013 nochmals für den Bundestag kandidieren. Er wäre mit mehr als 40 Jahren im Parlament dienstältester Abgeordneter. Ob er Finanzminister bleibt, ist fraglich. An diesem Montag (11.9.) wird in Berlin das Schäuble-Buch vorgestellt - von Oskar Lafontaine. Ausgerechnet, möchte man meinen. Aber Schäuble und der Linkspolitiker sind sich nach Darstellung von Schütz menschlich sehr viel näher, als es ihre gegensätzlichen Parteibücher vermuten lassen.

Nicht nur, weil beide Männer Opfer von Attentätern sind. Beide seien auch politische Einzelkämpfer mit einer hohen Meinung von sich selbst und von dem Ehrgeiz getrieben, politische Vordenker zu sein. In dem Kapitel „Beißhemmung“ zum Verhältnis Schäuble-Lafontaine schreibt Schütz: „Beide sind politische Alphatiere, die nie das geworden sind, was sie eigentlich werden wollten: Kanzler.“

Hans Peter Schütz: Wolfgang Schäuble - Zwei Leben. Droemer Verlag, München, 317 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-27582-5