Zwei ISS-Außeneinsätze für Astronaut Gerst geplant

3, 2, 1: Offenbar werden in Langenargen bei privaten Feiern immer mehr Feuerwerke gezündet. Jedenfalls häufen sich die Beschwerden von Anwohnern und Urlaubern, die beim Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung eingehen. Die Folge: Die Gemeinde kündigt an, konsequent gegen Hobby-Knaller vorzugehen. Denn normalerweise dürfen nur professionelle Feuerwerker Raketen in den Himmel schicken. Einzige Ausnahme: an Silvester.

Das Thema wird erwartungsgemäß in den Sommermonaten heiß diskutiert: Menschen feiern daheim im Garten Geburtstage, ...