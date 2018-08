Zum Slow-Food-Wochenende an den Bodensee

Ravensburg - Lust auf ein Slow-Food-Wochenende am Bodensee? Dann sollten Sie an unserer heutigen Verlosung unbedingt teilnehmen. Zu gewinnen gibt es nämlich zwei Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstück im Hotel Maier in Friedrichshafen-Fischbach. Außerdem werden Sie am Freitagnachmittag unter Anleitung von Chefkoch Ronald Dressel die Zubereitung von Slow-Food-Gerichten lernen. Am Abend genießen Sie dann im Hotelrestaurant das Vier-Gänge-Slow-Food-Menü „Arche des Geschmacks“ (inklusive Weinbegleitung). Auch am Samstagabend wird Ihnen ein Slow-Food-Menü („Gutes vom See“ inklusive Weinbegleitung) serviert. Selbstverständlich reisen Sie mit den entsprechenden Rezepten im Gepäck wieder nach Hause.

Das Hotel Maier ist bekannt dafür, in seiner Küche hauptsächlich mit Produkten aus der Region zu arbeiten und eine umfangreiche Getränkekarte mit Seeweinen zu haben. Seit 2013 hat sich Geschäftsführer Hendrik Fennel dem Slow-Food-Prinzip verschrieben. Das Hotel Maier gilt deshalb auch als Vorreiter in Sachen Slow Food am Bodensee.