Zulassungsverfahren der US-Luftfahrtbehörde wird überprüft

In der Schützenstraße in Bad Waldsee hat es in den frühen Montagmorgenstunden einen Einsatz der Bundespolizei gegeben.

Nach SZ-Informationen haben Anwohner beobachtet, wie vermummte Polizisten ein Haus gestürmt haben. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz auf SZ-Anfrage bestätigte, gab es einen Einsatz im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Weitere Informationen sollen am Dienstag folgen Näheres war am Montag nicht zu erfahren.