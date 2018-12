Zugausfall nach Oberleitungsstörung im Hauptbahnhof Hannover

Von Aalener Nachrichten

Eine 24-jährige ist am Samstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die junge Frau war am gegen 17.25 Uhr in der Benedikt-Wagner-Straße in Richtung Röhlinger Straße untwergs und wollte an der dortigen Einmündung nach links Richtung Neunstadt abbiegen. Sie blieb zunächst an der Haltelinie stehen und fuhr dann plötzlich los.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Traktorfahrers, welcher mit seinem Gespann, einem Schlepper mit Güllefass-Anhänger, auf der Röhlinger Straße in Richtung Neunheim unterwegs war.