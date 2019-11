Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“-Musical geht auf Tour

Seit drei Jahrzehnten ist das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ des Hamburger Kinderliedermachers Rolf Zuckowski in vielen Familien fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit.

2018 feierte das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ seine Uraufführung in Hamburg. Die turbulente Geschichte dreht sich um die Geschwister Jonas, Paul und Emily, die ohne ihre Eltern versuchen, Weihnachtsplätzchen zu backen.

Nun geht das Familienmusical von Komponist Martin Lingnau, Autorin Hannah Kohl und Regisseurin Carolin Spieß erstmals auf Deutschlandtour. 23 Städte stehen auf dem Tourplan, Auftakt ist am 27. November im niederbayerischen Landshut. Bei diesem sowie dem Termin einen Tag später in Nürnberg will Zuckowski auch persönlich anwesend sein.

Dass die Lieder rund um die Weihnachtsbäckerei noch immer so gut ankommen, hätte Zuckowski beim Schreiben der Lieder in den 1980er Jahren nicht gedacht. „Man ahnt sowas ja vorher nicht. Aber die Dimension, die es nun erreicht hat - dass es sogar ein Musical davon gibt - davon habe ich ja noch nicht einmal geträumt“, sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Auf seiner Tour macht das Musical auch in vier ostdeutschen Städten (Erfurt, Gera, Chemnitz, Halle) sowie in Berlin Halt. Zuckowskis Lieder sind dort mittlerweile auch längst angekommen. „Nach meinem Eindruck hat es sich sehr ausgeglichen. Das mag daran liegen, dass viele meiner Lieder auch in der großen Adventsshow von Florian Silbereisen immer wieder erklangen.“

Rolf Zuckowski bei Facebook