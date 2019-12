Zu Fuß durch den Schnee: Wo Weitwandern im Winter möglich wird

Etappe 1: Von Burggraben zum Weidachsee und auf den Katzenkopf, Aufstieg 145 Meter, Länge 14 km, Gehzeit dreieinhalb Stunden

Etappe 2: Von Leutasch über den Lottensee und „Wildmoos-alm“ nach Mösern, Aufstieg 400 Meter, Länge 16,1 km, Gehzeit fünf Stunden

Etappe 3: Von Mösern zur „Ropferstubm“ und auf die „Wettersteinhütte“, Aufstieg 720 Meter, Länge 14 km, Gehzeit sechs Stunden

Etappe 4: Von der „Wettersteinhütte“ nach Leutasch, Aufstieg 25 Meter, Länge 9,5 km, Gehzeit dreieinhalb Stunden

Das Paket zum Weitwandern im Schnee in Leutasch ist buchbar zwischen 13. Januar und 12. März, jeweils von Montag bis Donnerstag. Das Basispaket kostet 198 Euro für zwei Übernachtungen in Pensionen und eine in der „Wettersteinhütte“, für 298 Euro gibt es zwei Übernachtungen in Hotels mit Sauna und eine in der „Wettersteinhütte“.

Die Recherche wurde unterstützt von der Olympiaregion Seefeld, wo man das Winterweitwandern auch buchen kann unter Tel.: 0043/50880 oder im Internet: www.seefeld.com/winterwandern/weitwandern