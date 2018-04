Zsa Zsa Gabor: Nachlass bringt mehr als 900.000 Dollar

Von Schwäbische Zeitung

In Teilen Baden-Württembergs ist es am Donnerstag zu stundenlangen Störungen der Internetversorgung von Unitymedia gekommen. Vor allem am Abend hatten Kunden keine Verbindung - nach Angaben von Pressesprecher Helge Buchheister lagen die Schwerpunkte rund um Freiburg, Ulm und Lörrach. Aus der ganzen Region gab es Störungsmeldungen, zahlreiche Kunden waren stundenlang ohne Internetverbindung.

Die Ursache für die erste Störung und die später erneut aufgetretenen Ausfälle war nach seinen Angaben ein Fehler im Zusammenspiel ...