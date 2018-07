Zsa Zsa Gabor am Magen operiert

Los Angeles (dpa) - Die 94-jährige Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist ein weiteres Mal operiert worden. Eine Magensonde in der Bauchdecke, durch die Gabor seit Monaten künstlich ernährt wird, habe innere Blutungen ausgelöst, sagte Gabors Mann, Frédéric Prinz von Anhalt (67), am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. Die Schauspielerin sei wiederholt in eine Art Koma verfallen, teilte der gebürtige Deutsche mit.

In den vergangenen fünf Monaten war die Diva dreimal an einer Lungenentzündung erkrankt. Seit einem Sturz aus dem Bett und einer Hüftoperation im vorigen Sommer ist die Schauspielerin bettlägerig. Im Januar wurde wegen einer Infektion ihr rechtes Bein oberhalb des Knies amputiert. Seither war sie mehrere Male im Krankenhaus. Ansonsten wird sie in ihrer Villa in Bel Air rund um die Uhr von einem Pflegeteam versorgt.

Die meisten Hollywood-Filme drehte die gebürtige Ungarin in den 50er Jahren, darunter „Moulin Rouge“ (1953) und „Im Zeichen des Bösen“ (1957). Mit von Anhalt ist sie seit 1986 verheiratet. Er ist ihr achter Ehemann.