Zooey Deschanel lässt sich scheiden

New York (dpa) - US-Schauspielerin Zooey Deschanel (31) hat die Scheidung von Musiker Ben Gibbard (35) eingereicht. Sie gab vor einem Gericht in Los Angeles „unüberbrückbare Differenzen“ als Scheidungsgrund an, wie unter anderem der Entertainment-Dienst „E!Online“ berichtete.

Das Paar hatte im September 2009 geheiratet und sich Medienberichten zufolge im Herbst vergangenen Jahres getrennt. Es war die erste Ehe für beide. Bekannt wurde Deschanel unter anderem mit dem Independent-Film „(500)Days of Summer“. Derzeit ist sie in der US-Sitcom „New Girl“ zu sehen, die zuletzt für einen Golden Globe nominiert wurde. Gibbard ist Lead-Sänger der Indie-Band Death Cab for Cutie.

Bericht bei „E!Online“