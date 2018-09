Zoll fahndet bundesweit nach Mindestlohn-Betrügern

Die Kita „Abenteuerland“ hat am Montagnachmittag unfreiwillig ihrem Namen alle Ehre gemacht: Bei Baggerarbeiten auf ihrem Gelände war eine rund 40 Zentimeter lange amerikanische Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ihre Bergung verlief am Ende völlig unspektakulär: Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bargen die noch mit einem Zünder versehene Granate mit der bloßen Hand und fuhren sie zur ihrer Dienststelle. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Bergung nicht mehr in der Kita.