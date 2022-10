Zirkusschule in Kambodscha: Wenn Träume fliegen lernen

Eine junge Frau federt auf dem abgewetzten Trampolin in die staubige Luft der Trainingshalle. Auf dem Boden liegen Teppiche und Matten, Schlieren auf den Fensterscheiben verschleiern den Blick nach draußen. Wenn sie vom Spanntuch federt, spannt sich ihr Körper – sobald sie aber in der Höhe schwebt, lösen sich ihre konzentrierten Gesichtszüge.

Drei junge Männer schauen ihr zu. Ihre Blicke verraten Anerkennung für die junge Frau, die sie Rachana nennen und die mit ihren 25 Jahren etwas älter ist als sie. Rachana holt Luft, springt nochmals, höher und immer höher. Seit sie elf Jahre alt ist, kommt Rachana fast täglich hierher. Vormittags rechnete sie und schrieb Aufsätze. Am Nachmittag übte sie Salto, Seiltanz, Jonglieren, Spagat. Alle Akrobaten aus der Truppe kommen aus Familien von Müllsammlern oder Straßenverkäufern, wuchsen als Waisen auf oder bei der Großmutter, weil ihre Eltern zur Arbeitssuche nach Thailand gingen. Jetzt üben sie täglich ihren Traum in der Künstlerschule Phare Ponleu Selpak, was übersetzt „Licht der Künste“ bedeutet.

Turnen und tanzen für eine gute Zukunft

Der Campus der Hoffnung in der drittgrößten kambodschanischen Stadt Battambang an der Grenze zu Thailand gibt über tausend Kindern aus armen Verhältnissen eine Zukunft. Sie werden hier zu Malern oder Musikern, lernen Tanzen und Akrobatik. Und vor allem lernen sie, sich selbst zu vertrauen. Auf dem zwei Hektar großen Gelände drängen sich ein halbes Dutzend Gebäude um die zentrale Trainingshalle. Sie ist in der Mitte geöffnet wie ein Zirkuszelt. Ein paar Kinder schwingen ein Diabolo in die Luft, vor der Halle fahren zwei Jungs Einrad, zwei andere lassen Hula-Hoop-Reifen um die Hüften kreisen. Hin und wieder ertönt Lachen im Stimmengewirr. Wenn die Lehrer Anweisungen geben, lauschen die Kinder und Jugendlichen aufmerksam.

In einem kleinen Pavillon neben der Halle klopfen Musikschülerinnen auf den hölzernen Khmer-Xylophonen vor sich. Hohe, klare Töne erklingen bis hinaus auf den Hof. Auf der anderen Seite des Hofes blättern Schulkinder in Büchern. Dahinter, im Kindergarten, schlängeln die Jüngsten ihre Hände und Arme in die Höhe wie Pflanzen, die aus dem Boden sprießen. Die Erzieherin schult sie im traditionellen Khmer-Tanz: „Erst seid ihr der Samen, dann wachst ihr und wachst.“ Es ist dieser Samen, den Phare sät, der ganze Familien wachsen lässt, und ihr Vertrauen in die Zukunft.

Wenn Rachana auf dem Heimweg durch ihr Viertel geht, trifft sie immer wieder auf Kinder, die verloren wirken, Drogen nehmen, „die nicht wissen, was richtig und falsch ist“, sagt Rachana. In kleinen Bretterbuden rühren Frauen in Töpfen und backen dünne Pfannkuchen.Vor einer kleinen Hütte stillt eine junge Frau ihr Baby in der Nachmittagssonne. Das Viertel hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, auch durch den Einsatz der Sozialarbeitenden von Phare. Sie besuchen die Familien, kümmern sich um herumlungernde Kinder.

Kinder sollen Kraft und Halt finden

Rachana weiß, wie wichtig es ist, dass die Kinder in der Künstlerschule Halt finden. Für sie selbst hat sich durch Phare alles verändert. Akrobatik und Tanz ist für sie ein Weg, ihre Gefühle auszudrücken. „Es ist meine Sprache geworden“, sagt Rachana. „Bin ich traurig und beginne mein Training, bewege mich, dann fühle ich mich wieder stark.“ Der Zirkus hat ihre Welt groß gemacht. Sie ist im Ausland aufgetreten – in Deutschland, Frankreich, Myanmar, Korea, Dänemark. „Durch meine Auftritte konnte ich meine Familie unterstützen, ein neues Haus für meine Familie bauen und das Studium meiner Schwester finanzieren.“ Als sie ein Kind war, aufwuchs mit ihren vier Geschwistern, arbeitete ihr Vater als Taxifahrer. Ihre Mutter verkaufte Gemüse auf dem Markt. Das Geld war knapp. „Manchmal, wenn ich rumhängen wollte, trieb mich meine Mutter an, sagte: ‚Wir mussten wegrennen vor Bomben, lebten in ständiger Angst. Du musst härter arbeiten. Sei froh, jetzt zu leben.‘“ Heute erkennt Rachana, dass es ihre „Zirkusfamilie“ war, die ihr den Weg wies. Sie hatte Menschen, die immer an sie glaubten.

Menschen wie Khuon Det, der in der Halle gerade neben einer Gruppe von Jungen steht, die im Kreis auf dem Rücken liegen. Khuon Det lässt sich nicht allzu schnell aus der Ruhe bringen. „Schließt die Augen“, sagt er mit ruhiger Stimme. Sich zu entspannen nach dem Training, das sei die wahre Kunst. Den Atem fließen zu lassen, in die Stille zu gehen. Gerade für die zappligen Kinder, die in der Schule nie stillsitzen können, wirke das Zirkustraining beruhigend, sagt Khuon Det später.

Battambang ist die Heimatstadt des Direktors der Zirkusschule und gilt als „Reisschüssel“ des Landes – und als Wiege der Kunst und Kultur. Khuon Det wurde 1972 hier geboren, als in Kambodscha Bürgerkrieg herrschte. „Ich bin ein Waisenkind“, sagt er. Er weiß, wie wichtig es ist, für Kinder da zu sein. „Anders als in meiner Kindheit möchte ich, dass Kinder eine Chance bekommen.“ Khuon Det floh mit seinem Großvater. Wie Tausende andere, zog der Siebenjährige allein von einem Flüchtlingslager zum anderen, bis er fast zwei Jahre später in Site 2 bei Aranyaprathet in Thailand nahe der östlichen Grenze zu Kambodscha ankam, dem damals größten Lager der Welt mit über 200 000 Flüchtlingen. Die nächsten zehn Jahre prägten Hunger, Elend und Einsamkeit sein Leben.

Schreckensherrschaft der Roten Khmer wirkt nach

Alles, was das Land ausmachte – die Kultur, die Wirtschaft – wurden im Krieg und während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer zerstört. Unzählige Menschen starben durch Folter, Zwangsarbeit oder fehlende medizinische Hilfe. Dem Völkermord fielen zwei Millionen Menschen zum Opfer. Die Menschen schufteten, hungerten bei dünner Reissuppe. Familien wurden auseinandergerissen, vertrieben und in Arbeitscamps gesammelt. Khuon Det war gerade sieben Jahre alt, als vietnamesische Truppen 1979 einmarschierten, um die Regierung der Roten Khmer abzusetzen Der Guerillakrieg hielt die nächsten Jahre an. Hinterlassen wurde eine traumatisierte Generation, die sich selbst und ihr Land in Trümmern wiederfand. Nach vielen Jahren Kommunismus und Korruption ist Kambodscha eines der ärmsten Länder Asiens und leidet bis heute an den Folgen dieser gewaltsamen Vergangenheit.

Khuon Det konnte als Kind nicht zur Schule gehen. Stattdessen bildete ihn das Militär aus, drillte ihn in Kampfkunst. Er sollte Soldat werden, wie sein Großvater. Doch als er 14 war, änderte sich sein Leben im Lager. Es kamen fahrende Händler und umherziehende Magier, die Zaubertricks aufführten. Auch aus Frankreich kamen Künstler und Lehrer, die an die heilsame Kraft der Kunst glaubten und den Kindern helfen wollten. In Bambushütten saßen sie und malten Bilder über das Leben im Lager und ihre Träume, zeichneten gegen ihr Trauma an. Sie nannten es nicht so, so wie auch Khuon Det es nicht so nennt: Doch es war Kunsttherapie, die ihm half, mit all den Schrecken umzugehen. Er absolvierte eine Ausbildung an der Nationalen Zirkusschule der Königlichen Universität der Schönen Künste in Phnom Penh und wollte seine Erfahrung auch anderen Kindern mitgeben.

Als er zurückkehrte in seine Heimatstadt gründete er Phare Ponleu Selpak, zusammen mit acht weiteren Freunden. Dem Grauen der Vergangenheit wollten Khuon Det und seine Kollegen mit dem Zauber der Khmer-Kultur begegnen: Sie fingen mit einer Zeichenschule an und mit den Jahren kam die Musik hinzu, traditioneller Tanz, die Akrobatik. Heute gibt es zudem ein modernes Studio für Animationsfilme und Grafikdesign.

Corona hat viele Träume platzen lassen

Er wollte eine Show für die Opfer der Roten Khmer machen, „damit sie sich der Angst stellen und nicht an Rache denken, sondern Frieden im Geist und Herzen finden“. Jedes Stück, das die jungen Artisten heute aufführen, erzählt eine Geschichte: von einem Mädchen, das die Ermordung seiner Familie durch die Roten Khmer miterlebt und schließlich durch die Kunst neuen Lebenswillen findet, vom Schweigen der älteren Generation über die Gräuel der Vergangenheit, vom Geisterglauben bis zur Diskriminierung verstümmelter Minenopfer. Khuon Det weiß, was es bedeutet, eine unglückliche Kindheit zu haben. Sein Trauma, sagt er, begleitete ihn lange. Es geht in der Zirkusschule daher nicht darum, die Kinder unter Druck zu setzen und zu Höchstleistungen anzuspornen. „Wir wollen, dass sie hier sicher sind, sich geborgen fühlen und entfalten können.“ Jedes Kind darf entdecken, wo es seine Stärken hat.

Die Corona-Pandemie hat viele Träume zerplatzen lassen. Die meisten Artisten suchten sich Jobs, um das fehlende Honorar auszugleichen. Auch Rachana begann, auf dem Markt Getränke zu verkaufen. Der Zirkus war monatelang geschlossen, das Einkommen der Artisten ist zusammengeschmolzen. Sie werden für jede Show bezahlt, je nach Anzahl der Zuschauer sind es mal 30 Dollar, mal 60 an einem Abend. In einem guten Monat verdienen die Artisten wie Rachana etwa 200 Dollar und mehr. Eine beachtliche Summe in Kambodscha, wo das durchschnittliche Einkommen 100 Dollar beträgt. Vierzig Prozent der Einnahmen gehen an Phare Ponleu Selpak.

Ein Nachmittag in Pnohm Penh, sechseinhalb Stunden Fahrt entfernt von der Zirkusschule. Im Innenhof des Französischen Instituts versammeln sich mehrere Hundert Menschen vor der Bühne. In einem Zelt hinter Plastikplanen schminkt sich Rachana. Es ist der erste Auftritt nach einer langen Pause. Wenige Minuten später tanzt sie mit ihren sechs Akrobaten über die Bühne. Sie jonglieren, gehen auf Stelzen, wechseln die Kostüme so schnell wie ihre Rollen: vom Gejagten und Ausgestoßenen zum Herrschenden und Unterdrücker. Rachana ist die Umkämpfte, die Gefeierte, mal liegt sie am Boden, dann erobert, in die Höhen gehoben. Rachana liebt es, auf der Bühne zu stehen. Am meisten aber liebt sie es, wenn sie fliegt. Ihre Mitstreiter werfen sie in die Luft. Für einen Moment schwebt sie. Ihre Augen strahlen. Dann wird sie wieder aufgefangen und gehalten. „Ich habe gelernt, zu vertrauen. Das ist es, was zählt.“