Ziiieeehhhh – Abheben wie ein Skispringer in Oberstdorf

4 058 296,20 Euro werden einem Mann aus dem Raum Bad Saulgau demnächst auf sein Konto überwiesen. Der Tipper hat am Freitag seine gültige Spielquittung in einer Lotto-Annahmestelle in der Nähe von Bad Saulgau abgegeben. Er hatte an Aschermittwoch bei der Ziehung im Spiel 77 mit sechs richtigen Endziffern den Jackpot geknackt.

Der Glückspilz aus Bad Saulgau hat sich bei der Gewinnabteilung der Totto-Lotto-GmbH in Stuttgart gemeldet. „Das war schnell.