„Zerrissen - Zwischen zwei Müttern“ bei Sat.1

Seit Samstag gelten im Landkreis Tuttlingen neue Corona-Regeln. Doch auch das Land hat am Freitag in einem Erlass neue Regeln bekanntgegeben. Was gilt denn nun wo? Fragen und Antworten.

Welche Verordnungen gelten?

Auf Landesebene gibt es die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, die seit 1. Dezember gilt. Auf Landkreisebene hat der Landkreis Tuttlingen zusätzlich eine Allgemeinverfügung erlassen, die seit 5. Dezember gilt.