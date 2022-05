Zeit für eine Lichtdusche

Wird uns die Realität zu ungemütlich, so flüchten wir uns ins Spirituelle oder Esoterische. Ja bisweilen sogar ins Absonderliche. Man könnte, wenn man denn wollte, die „Astro Woche“ mit einigem Recht als gedrucktes Sprachrohr der Kategorie „nix Genaues weiß man nicht“ bezeichnen. Der Zeitschriftentitel erscheint, wie der Name schon sagt, jede Woche. Also muss man kein Horoskope Gläubiger Druide sein um vorherzusagen, dass nächste Woche wieder eine neue Ausgabe am reichen Gabentisch des Kiosks liegen wird.

Das Magazin umfasst 64 Seiten und kostet 2,80 Euro. Gleich auf Seite zwei finden sich Inserate von Hellsehern, Kartenlegerinnen, Astrologen und Lebensberatern. Eine der Damen stellt neben „ihrer spirituellen Gabe“ auch noch ihre „Kipper- und Lenormandelkarten, Channeling und eine Kristallkugel“ zur Verfügung, um Menschen Perspektiven zu geben. Im Gegenzug müssen Anrufer der Inserentin vor allem eines geben: eine finanzielle Perspektive. Denn der Anruf kostet 1,99 Euro pro Minute. Aber in Anbetracht von Kipper- und Lenormandelkarten-Brimborium, gespickt mit Channeling und neuen Nachrichten aus der Kristallkugel, ist das ja quasi geschenkt.

Wer lieber auf etwas Seriöseres zurückgreifen möchte, findet ein paar Seiten weiter die Annonce einer Expertin für „Mediales Engel-Tarot“. Außerdem hat sie „Universelle Engelenergie-Lichtduschen“ im Angebot. Damit bleibt garantiert kein Auge trocken. Und bei einem Stundenpreis von 120 Euro steht einer Zukunft als lenorgespültes Engelwesen nichts mehr im Weg. (nyf)