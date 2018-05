Zehntausende Pflegebedürftige leiden unter Mängeln in Heimen

Schlecht versorgte Wunden, zu wenig Hilfe beim Essen, unzureichende Beatmung: Zehntausende Pflegebedürftige werden in Deutschlands Heimen Opfer mangelhafter Betreuung. In einigen zentralen Bereichen hat sich die Qualität der Pflege innerhalb weniger Jahre sogar verschlechtert. Das zeigt ein in Berlin präsentierter Qualitätsbericht der Medizinischen Dienste der Krankenkassen. Trotz insgesamt guter Ergebnisse gebe es „Fehlentwicklungen“, heißt es. Leichte Verbesserungen gab es bei der Vorbeugung vor Druckgeschwüren.