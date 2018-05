Zehntausende fordern Verbot von Stierkämpfen in Spanien

Von Wolfgang Lutz

Im Turnus von zwei Jahren lädt die Ertinger Verwaltung den Gemeinderat als auch Bürger zum Waldbegang ein. Der Leiter der Forstbetriebsstelle Riedlingen, Georg Löffler, und Revierleiter Armin Schlegel gaben wieder einen Einblick in die Bewirtschaftung des Gemeindewalds und boten Informationen rund um den Wald aus erster Hand. Für die etwa 660 Hektar wurde eine jährliche Einschglagquote von 9000 Festmetern vom Gemeinderat festgelegt, was so pro Jahr fast eine halbe Million Euro in die Gemeindekasse spült.