ZDF punktet mit der „heute show“ und „Der Alte“

Die ZDF-Satiresendung „heute show“ ist weiter im Quotenhoch: Die Show mit Moderator Oliver Welke schaffte erneut den Sprung über die 5-Millionen-Marke. Ab 22.34 Uhr schalteten demnach 5,10 Millionen Zuschauer ein, das entspricht einem Marktanteil von 19,8 Prozent.

Am 1. Mai war ein Kamerateam der Sendung nach Dreharbeiten bei einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin von einer Gruppe Vermummter attackiert worden. Sechs Menschen wurden dabei nach ZDF-Angaben verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht von Tätern aus der linken Szene aus.

Im März hatte die Satire erstmals die Marke von fünf Millionen Zuschauern überschritten. Die „heute-show“ ging 2009 an den Start, zunächst nur einmal im Monat. Seit 2010 hat sie ihren wöchentlich Platz am Freitagabend. Das ZDF punktete um 20.15 Uhr auch mit einer weiteren Folge der Krimireihe „Der Alte“: 5,87 Millionen schalteten ein (19,3 Prozent).

Die RTL-Show „Let's Dance“ verfolgten 4,65 Millionen (16,2 Prozent), sie sahen, wie Komikerin Ilka Bessin nach zehn Runden ausschied. Die 48-Jährige konnte im Viertelfinale Jury und Publikum nicht von sich überzeugen. Ins Halbfinale am nächsten Freitag kamen laut einer RTL-Mitteilung Lili Paul-Roncalli, Luca Hänni, Moritz Hans und Tijan Njie.

Der Film „Die Freibadclique“ in der ARD interessierte 2,72 Millionen (8,9 Prozent). „Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kid“ auf Sat.1 wollten 1,71 Millionen (5,6 Prozent) sehen. ProSieben erreichte mit „Planet der Affen: Survival“ 1,27 Millionen (4,3 Prozent). RTL II schaffte mit „Prince of Persia - Der Sand der Zeit“ 1,12 Millionen (3,7 Prozent), Vox mit „Bones - Die Knochenjäger“ um 20.15 Uhr 0,68 Millionen (2,3 Prozent) und ZDFneo mit „Death in Paradise“ ebenfalls um 20.15 Uhr 0,79 Millionen (2,6 Prozent).