ZDF liegt mit Drama vorne

Von Deutsche Presse-Agentur

Weil sich die Infektionslage verschärft, ziehen manche Bundesländer die Schrauben bei den Corona-Regeln wieder etwas fester.

Hier finden Sie alle Regeln, die aktuell in Bayern und Baden-Württemberg gelten.Die Regelungen erfolgen unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Darüber hinaus gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Neu ab Donnerstag: Bayrische Corona-Hotspots: An Corona-Hotspots in Bayern wird es in Zukunft eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze geben und der ...