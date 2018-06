ZDF-Krimidrama schlägt auf Anhieb ein

Guter Auftakt für den ZDF-Krimi „Tod eines Mädchens“ am Montagabend.

Die erste Folge des Zweiteilers um den Mord an einer 14-Jährigen an der Ostseeküste mit Barbara Auer, Anja Kling, Heino Ferch, Jörg Schüttauf und Hinnerk Schönemann sahen um 20.15 Uhr 7,18 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,1 Prozent). Der zweite Teil folgt an diesem Mittwoch.

Günther Jauch, mit seinem RTL-Quiz „Wer wird Millionär?“ zum Wochenstart häufig Sieger, hatte zur selben Zeit deutlich das Nachsehen: 5,01 Millionen Menschen (14,6 Prozent) schalteten die Show ein. Im Anschluss daran waren ab 21.15 Uhr 4,03 Millionen Zuschauer (12,6 Prozent) bei der Reihe „Undercover Boss“ dabei.

Die ARD-Diskussionsrunde „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg hatte um 20.15 Uhr 3,00 Millionen Zuschauer (8,8 Prozent), und die Karnevalsveranstaltung „Frankfurt: Helau! - Die Inthronisation des Prinzenpaares“ 2,25 Millionen (7,3 Prozent). Auf die Sat.1-Serien „Detective Laura Diamond“ und „The Mentalist“ entfielen 2,58 Millionen (7,5 Prozent) und 2,52 Millionen Zuschauer (7,8 Prozent).

Für die Doppelfolge der ProSieben-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ interessierten sich jeweils 1,90 Millionen (5,6 Prozent) und 2,04 Millionen Menschen (5,8 Prozent), für die Vox-Serie „Chicago Fire“ 1,40 Millionen (4,1 Prozent) und 1,47 Millionen (4,6 Prozent), für die RTL-II-Reihe „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!“ 1,41 Millionen Zuschauer (4,1 Prozent Marktanteil).

Im Jahresverlauf liegt der Vorjahressieger, das ZDF, mit 14,0 Prozent Marktanteil weiter vorn. Das „Erste“ kommt auf 11,3 Prozent. RTL ist weiter stärkster Privatsender und erreicht 11,0 Prozent. Danach kommen Sat.1 und ProSieben mit 7,7 und 5,2 Prozent. Vox erzielt 5,0 Prozent, RTL II 3,6 Prozent und Kabel eins 3,5 Prozent sowie Super RTL 1,5 Prozent Marktanteil.

