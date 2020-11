ZDF-Krimi vor RTL-Bauern und „Gott“

Die neue Folge der ZDF-Krimiserie „Unter anderen Umständen“ mit dem Titel „Lügen und Geheimnisse“ mit Natalia Wörner in der Hauptrolle hat am Montag das Quotenrennen zur besten Sendezeit gewonnen. Im Schnitt sahen 6,66 Millionen ab 20.15 Uhr zu, was 19,4 Prozent Marktanteil entsprach.

Die RTL-Kuppelsoap „Bauer sucht Frau“ erreichte 5,31 Millionen (15,9 Prozent). Nächsten Montag geht es mit der sechsten von insgesamt neun „Bauer sucht Frau“-Folgen weiter.

Auf Platz drei landete „Gott“ im Ersten. Den ARD-Film nach Ferdinand von Schirach über den Todeswunsch eines fiktiven 78-Jährigen mit anschließendem Voting sahen im Ersten 3,88 Millionen (11,3 Prozent). Bei der Schirach-Verfilmung „Terror - Ihr Urteil“ vor vier Jahren hatten fast sieben Millionen eingeschaltet. Die anschließende Talkshow „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg, die sich mit dem Film befasste („Wille oder des Menschen Freiheit: Was zählt beim Wunsch zu sterben?“), hatte 3,34 Millionen Zuseher (12,7 Prozent).

Der Komödienklassiker „Sister Act - Eine himmlische Karriere“ von 1992 mit Whoopi Goldberg kam bei Sat.1 auf 1,82 Millionen Zuschauer (5,6 Prozent), die Krimiserie „Inspector Barnaby“ bei ZDFneo auf 1,66 Millionen (4,8 Prozent), die Vox-Dokusoap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ auf 1,32 Millionen (4,0 Prozent), der 39 Jahre alte Filmklassiker „Jäger des verlorenen Schatzes“ mit Harrison Ford bei Kabel eins auf 1,41 Millionen (4,4 Prozent) und die Serie „Die Simpsons“ bei ProSieben auf 880.000 (2,5 Prozent).

