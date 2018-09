ZDF-Krimi hält TV-Shows auf Distanz

Ein Schwelbrand in der Zwischendecke eines Stalls in einem bäuerlichen Anwesen hat am Sonntagmorgen ein Großaufgebot von Rettungskräften gefordert. 46 Mann von der Feuerwehr Rosenberg und Ellwangen und neun Fahrzeuge einschließlich der Drehleiter der Ellwanger Stützpunktwehr sowie Einsatzkräfte vom DRK, Ortsgruppe Rosenberg und Ellwangen waren zum Brandort geeilt. Dort war im Zwischenboden eine Viehstalls ein Schwelbrand ausgebrochen.

Die Feuerwehren hatten diesen mit einer Wärmebildkamera lokalisiert.