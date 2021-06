ZDF hat mit „Staatsanwalt“-Wiederholung die Nase vorn

Erhöhtes Polizeiaufkommen in Ulm: In der Innenstadt fahren an diesem Samstagmorgen deutlich mehr Streifenwägen als üblich, an der Herdbrücke kontrollieren Beamte vorbeifahrende Autos. Wer am Weinhof einbiegt, findet schnell heraus, was an diesem Morgen los ist.

Großflächig abgesperrt wurde dort der Bereich vor der Synagoge. Ein großer Rußfleck ist an der Wand zu erkennen, die Beamten sichern seit früh mögliche Spuren.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, es entstand wohl nur ein geringer finanzieller Sachschaden.