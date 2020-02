Zahl der Virusfälle in China übersteigt 70.000

Es hat sich in Haushalts- und Kreisausschuss schon abgezeichnet: Der diesjährige Haushalt des Landkreises Lindau stößt nicht bei jedem Kreisrat auf Freude. So hat die Fraktion der Grünen den Etat geschlossen abgelehnt, weil zu wenig Geld in den öffentlichen Nahverkehr fließe. Für Diskussionen sorgt zudem das Thema Personal im Landratsamt: Das wird den Kreis in diesem Jahr immerhin 12,5 Millionen Euro kosten.

Vor allem Kreisrat Hans Kern sind die hohen Personalkosten ein Dorn im Auge.