Zahl der Straftaten in Deutschland gestiegen

Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist 2014 erstmals seit 2010 wieder auf etwas mehr als sechs Millionen geklettert. Nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist das ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von zwei Prozent. Aber auch die Aufklärungsquote habe mit fast 55 Prozent aller Straftaten leicht über dem Wert von 2013 gelegen. Deutschland sei nach wie vor ein Land - auch und gerade im internationalen Vergleich -, in dem die Bürgerinnen und Bürger alles in allem sicher leben könnten.