Zahl der Monsunopfer in Indien bei 351

Die Zahl der Toten bei Überflutungen durch Monsun in Südindien wird mit 351 angegeben. Der Großteil der zwischenzeitlich mehr als 100 000 Menschen, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, wurde inzwischen gerettet. Rund 6000 Menschen stecken noch auf Dächern oder in den oberen Stockwerken ihrer Häuser fest. Sie werden aus der Luft mit Essen und Wasser versorgt. Etwa 600 Boote der Streitkräfte waren im Einsatz. Noch heute sollen alle Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Regen hatte nachgelassen.