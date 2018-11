Zahl der Beschäftigten über 60 Jahre ist stark gestiegen

Von Schwäbische Zeitung

Um Stürze und Verletzungen auf verschneiten oder eisigen Gehwegen zu vermeiden, müssen Eigentümer und Besitzer für sichere Wege sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Falls keine Gehwege vorhanden sind, so sind die seitlichen Flächen am Rand der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter zu räumen und zu streuen.

An Werktagen muss dies bis spätestens 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis spätestens 8 Uhr erfolgt sein.