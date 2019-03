Zahl der Auslandsreisen auf 1,4 Milliarden gestiegen

Großbrand in Grüningen: Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein Brand eines Geflügelmaststalls in Grüningen entdeckt worden. Nach Erkenntnissen der Polizei ist ein Gebläse wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Tiere kamen nicht zu Schaden, in den Stall sollten erst am Donnerstag die Tiere eingebracht werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt.

Entdeckt wurde der Brand von einem Anwohner aus Grüningen, der die Leitstelle informierte.