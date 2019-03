Yusuf Islam tritt bei Trauerfeier für Opfer von Christchurch auf

Der britische Liedermacher Yusuf Islam, der als Cat Stevens weltberühmt wurde, will in Neuseeland bei einer großen Trauerfeier für die Opfer des Anschlags auf zwei Moscheen auftreten. Der 70-Jährige gehört zu den Künstlern, die bei der Veranstaltung am Freitag in der Stadt Christchurch singen werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Als Cat Stevens hatte er in den 60/70er-Jahren großen Erfolg. 1977 trat er zum islamischen Glauben über und wechselte dann auch seinen Namen.