Youngster Arzani nach WM-Debüt: „Jesus, das ist cool“

Der jüngste WM-Spieler Daniel Arzani ist wenige Tage nach seinem WM-Debüt für Australien immer noch überwältigt von der Erfahrung.

„Es war irgendwie surreal“, sagte der Angreifer über seine Einwechselung bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich am Samstag. „Das Außergewöhnliche wird zum Gewöhnlichen. So als ob man in den Park geht und da sind plötzlich Antoine Griezmann und Paul Pogba. Das verliert ein bisschen den Glanz, wenn man sich daran gewöhnt.“

Mit 19 Jahren ist der im Iran geborene Fußball-Profi der jüngste Spieler bei dem Turnier in Russland. „Jesus Christus, das ist ziemlich cool“, sagte Arzani im Teamquartier der Australier in Kasan, nachdem er für seine erste Pressekonferenz auf dem Podium Platz genommen hatte.

Arzani hatte erst kurz vor dem Turnier in der australischen Nationalelf debütiert, der Kurzeinsatz zum WM-Auftakt gegen Frankreich war das dritte Länderspiel des Youngsters.

Teamprofil Australien

News Australiens Nationalelf

Kader Australien

WM-Spielplan

WM-Gruppen

Australiens Nationalteam auf Twitter

dpa-Twitterlisten zur WM

Crowdtangle zu WM-Themen bei Social Media

FIFA-WM-Homepage

Infos zu WM-Teilnehmern

WM-Spielorte

Infos zu WM-Tickets