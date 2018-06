Yahoo-Logo wird schlanker

Sunnyvale (dpa) - Yahoo-Chefin Marissa Mayer hat dem Internet-Konzern im Zuge des Umbaus ein neues Logo verpasst. Es sieht weitgehend genauso aus wie das bisherige, hat aber schlankere und geradere Buchstaben bekommen.

Die Farbe blieb erhalten - und auch das typische Ausrufezeichen am Ende. Mayer beschrieb am Donnerstag in einem Eintrag bei der jüngst von Yahoo gekauften Blog-Plattform Tumblr, wie sie persönlich an der Gestaltung beteiligt war. „Das Logo trägt Prada“, kommentierte das Tech-Blog „All Things D“ in Anspielung an Mayers Vorliebe für Designer-Marken.

Die langjährige Google-Managerin versucht, Yahoo mit dem Kauf von Internet-Firmen und einem Fokus auf attraktivere Inhalte fit zu machen. Der Internet-Pionier lebt von Werbeerlösen, die seit Jahren schwächeln.

