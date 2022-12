Wuchtbrummig wie die Hummel

Nun, da wir übersättigt und sodbrandig auf die eben absolvierten Weihnachts-Feiertage zurückblicken, stellen wir uns bereits schon wieder Sommerfragen. Etwa: Wie das diesmal wohl klappen wird mit der Bikini-Figur. Dabei ist die Bikini-Figur als solche eigentlich sehr einfach zu erlangen. Denn jede Person, die sich einen Bikini anzieht, hat automatisch auch eine Bikini-Figur. Die Maße spielen dafür erst mal keine Rolle. Warum man das Körperbewusstsein ausgerechnet an diesem Kleinst-Kleidungsstück aufhängt, bleibt allerdings ein Rätsel.

Niemand macht sich Gedanken um eine zum Beispiel viel relevanterer Hosen-Figur. Auch von einer Mützen- oder Schal-Figur ist nie etwas zu lesen. Hinter der absurden Idee, sich selbst eine passende Figur für irgendeinen Fummel zu erschaffen, steckt der zurecht gescholtenen Körperkult. Ihm zur Seite steht das sogenannte Body-Shaming, also frei übersetzt die Körper-Scham. Das ungute Gefühl also, so wie man ist, nicht recht zu sein.

Um derlei Albernheiten nicht einreißen zu lassen, sollten wir uns lieber ein Beispiel an der Tierwelt nehmen. Der Wal etwa hat überhaupt keine Ahnung, was ein Bikini ist, macht im Badewasser trotzdem eine sagenhafte Figur. Der Elefant erfreut sich trotz streng vegetarischer Kost seiner stattlichen Ausmaße und kennt keinerlei Scham. Und das Nilpferd vermittelt selbstzufrieden eine einzigartige Körperlichkeit.

Machen wir’s also besser so wie die fröhliche Hummel – und fliegen so, wie das Weihnachtsmenü uns schuf, einfach wuchtbrummig Richtung Frühling. (nyf)