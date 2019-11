„Wort des Jahres“ 2019 wird bekanntgegeben

Eigentlich will der Pressesprecher der Stadt Konstanz auf Nachfrage nichts mehr zu dem Twitter-Post von Wetterfachmann Jörg Kachelmann am Mittwoch sagen. Er wolle sich nicht auf das gleiche Niveau begeben, wie er sagt. Dann äußert er sich aber doch noch: „Es ist bedauerlich, dass Herr Kachelmann sich mit dem Thema nicht differenziert auseinandersetzt und an einigen Stellen leider auch den guten Umgangston verlässt“, schreibt Walter Rügert.

Der Wettermoderator Jörg Kachelmann hat sich auf Twitter unwirsch über die Stadt Konstanz ...