Woody Allens Star-Besetzung komplett

Los Angeles (dpa) - Die Star-Besetzung für Woody Allens (74) nächsten Film ist komplett. Auch die Kanadierin Alison Pill („Milk“), die derzeit am New Yorker Broadway auftritt, wird in der Komödie „Midnight in Paris“ mitspielen.

Der New Yorker Regisseur habe damit sein Team zusammen, berichtete das US-Branchenblatt „Variety“. Von diesem Sommer an soll in Paris gedreht werden.

Zu der hochkarätigen Besetzung zählen die Oscar-Preisträger Adrien Brody, Kathy Bates und Marion Cotillard, „Sherlock Holmes“-Schauspielerin Rachel McAdams und Komödienstar Owen Wilson („Die Hochzeits-Crasher“). Allen schwärmte kürzlich bei den Filmfestspielen in Cannes von einer weiteren Mitspielerin, Frankreichs First Lady Carla Bruni-Sarkozy. Er gehe davon aus, dass das Ex-Model dabei sei, wenn er die Romanze in Frankreich drehe.

„Midnight in Paris“ handelt von einer Familie, die geschäftlich in der französischen Hauptstadt unterwegs ist. Mit dabei ist ein junges verlobtes Paar, „dessen Leben sich während der Reise verändert“, heißt es in einer Filmbeschreibung. Es gehe um die Illusion vieler Menschen, dass ein anderes Leben als das eigene besser sei.

Allen hatte in Cannes seinen neuesten Film, „You Will Meet A Tall Dark Stranger“, mit Naomi Watts, Josh Brolin, Anthony Hopkins und Antonio Banderas vorgestellt. Zuletzt brachte er die Komödie „Whatever Works“ mit Larry David, Evan Rachel Wood und Patricia Clarkson ins Kino.