Woody Allen plant nächsten Film mit Kate Winslet

Der New Yorker Star-Regisseur Woody Allen (80) will seinen nächsten Film im Herbst im heimatlichen Coney Island drehen. Dem „Hollywood Reporter“ zufolge sind Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake und Juno Temple schon an Bord. Weder Handlung noch Filmtitel sind bekannt.

Nach Medienberichten verhandelt Allen mit dem Online-Riesen Amazon über die Finanzierung des Millionen-Projekts. Amazon ist bereits am Vertrieb von Allens Film „Café Society“ beteiligt, der bei dem Festspielen in Cannes im Mai Premiere feierte. „Café Society“, mit Kristen Stewart und Jesse Eisenberg im Hollywood der 1930er Jahre, kommt im November in die deutschen Kinos.