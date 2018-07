Wonnemonat Mai fiel ins Wasser

Offenbach (dpa) - Der Wonnemonat Mai fällt dieses Jahr ins Wasser, und in den Hochwassergebieten an der Oder gibt es nur eine kurze Atempause - es droht sogar eine neue Flutwelle kommende Woche.

„Das Ganze ist noch nicht ausgestanden“, sagte am Donnerstag Meteorologe Helmut Malewski vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nach einer Regenpause am Freitag und Samstag werde sich die Hochwasserlage leicht entspannen, aber nur vorübergehend. Danach erwarten die Meteorologen neue ergiebige Regenfälle.

Von Montag bis Mittwoch errechnen die Computermodelle für die Slowakei und den Oberlauf der Oder Regensummen von bis zu 70 Litern pro Quadratmeter. Damit drohe eine zweite Flutwelle, sagte Malewski.

Für reichlich Regen sorgte seit Mittwoch Tief „Anja“ im Westen. An manchen Orten fiel innerhalb von 24 Stunden mehr Regen als im ganzen April. Von Mittwoch 8.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr seien in Saarbrücken und Merzig 34 Liter pro Quadratmeter heruntergeregnet, sagte Malewski.

Im Rhein-Main-Gebiet registrierten die Meteorologen Regenmengen von rund 25 Litern pro Quadratmeter. Im bayerischen Ingolstadt sorgte eine Gewitterzelle sogar für Werte bis 36 Liter pro Quadratmeter. Im ganzen April gab es im bundesweiten Durchschnitt nur 23 Liter pro Quadratmeter.

Der schönste Tag an diesem Wochenende wird der Samstag. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen bis auf 18 Grad an der Küste und 23 Grad im Rheintal. Schon am Sonntag ist es damit aber wieder vorbei. Es kommt kräftiger Regen auf, die Temperaturen erreichen kaum die 20 Grad-Marke.

Der Mai dürfte nach Erwartungen der Meteorologen in Deutschland zu kalt und an manchen Orten viel zu nass ausfallen. Der April war dagegen erheblich trockener gewesen als der langjährige Durchschnitt.