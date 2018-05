Wollten auch Golfmonarchien Trump bei der Wahl 2016 helfen?

Von Annika Grunert

Das E-Motion Rennteam der Hochschule Aalen hat am Freitag seine beiden Rennwagen enthüllt. In diesem Jahr starten die Studenten mit einem autonomen und einem bemannten Rennwagen bei der Formula Student in Deutschland und Spanien. Etwa sechs Monate lang haben die über 70 Teammitglieder getüftelt. Viele Stunden verbrachten sie in der Werkstatt. Nicht selten wurden Nachtschichten eingelegt und die Studenten haben teils ihr Schlafzimmer in die Hochschule Aalen verlegt.